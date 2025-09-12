16:05  12 сентября
12 сентября 2025, 12:36

Падение боеприпаса с украинского истребителя на Волыни: ГБР открыло уголовное производство

12 сентября 2025, 12:36
Фото: Общественное Луцк
Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство из-за падения боеприпаса на жилой дом в одном из сел Волынской области. В результате инцидента здание было полностью уничтожено

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По предварительным данным, 11 сентября во время полета истребителя произошел несанкционированный срыв попавшего в частный жилой дом боеприпаса. Из-за взрыва здание было полностью уничтожено.

К счастью, дом был пуст и жертв среди местных жителей нет.

Владелец разрушенного боеприпасом дома в Копылье. Фото: Суспильне Луцк

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовка к ним).

Напомним, накануне местные медиа сообщили, что на Волыни с украинского самолета упал боеприпас на жилой дом. По словам очевидцев, он летел очень низко и кружил вокруг села Копылье, а после третьего круга раздался взрыв. К счастью, людей в доме на тот момент не было.

