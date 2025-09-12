Фото: Суспільне Луцьк

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження через падінням боєприпасу на житловий будинок в одному із сіл Волинської області. Внаслідок інциденту будівля була повністю знищена

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередніми даними, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Через вибух будівля була повністю знищена.

На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає.

Власник зруйнованого боєприпасом будинку в Копиллі. Фото: Суспільне Луцьк

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, напередодні місцеві медіа повідомили, що на Волині з українського літака впав боєприпас на житловий будинок. За словами очевидців, він летів дуже низько та кружляв навколо села Копилля, а після третього кола пролунав вибух. На щастя, людей у будинку на той момент не було.