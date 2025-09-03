На Волині біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, в одному з підрозділів зі складу Волинського прикордонного загону знайшли загиблого військовослужбовця. Поряд із тілом прикордонника перебувала зброя.

За даними журналістів, загиблий – 36-річний головний сержант та помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону.

