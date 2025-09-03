15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 17:12

На Волині біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Біля кордону з Польщею знайшли мертвим українського прикордонника

Як передає RegioNews, про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, в одному з підрозділів зі складу Волинського прикордонного загону знайшли загиблого військовослужбовця. Поряд із тілом прикордонника перебувала зброя.

За даними журналістів, загиблий – 36-річний головний сержант та помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону.

Нагадаємо, у Волинській області правоохоронця судитимуть за організацію незаконного перетину кордону. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

