На Волыни 18-летняя водитель врезалась в дерево: три человека в больнице

Фото: Национальная полиция

В Луцком районе, недалеко от села Радомышль, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18-летней лучанки. По предварительным данным, девушка, управляя автомобилем Audi, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево