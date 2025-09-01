На Волыни 18-летняя водитель врезалась в дерево: три человека в больнице
В Луцком районе, недалеко от села Радомышль, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18-летней лучанки. По предварительным данным, девушка, управляя автомобилем Audi, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В результате столкновения водитель и двое ее пассажиров получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.
Следователи уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств аварии.
Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесщины произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника "Lexus". Погибла 72-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье. Водителя и пятилетнего мальчика доставили в местную больницу с многочисленными травмами.