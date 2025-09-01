На Волині 18-річна водійка врізалась у дерево: троє осіб у лікарні
У Луцькому районі, поблизу села Радомишль, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 18-річної лучанки. За попередніми даними, дівчина, керуючи автомобілем Audi, не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги та врізалась у дерево
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Унаслідок зіткнення водійка та двоє її пасажирів отримали травми. Усі постраждалі госпіталізовані.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин аварії.
