17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
15:27  01 вересня
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 19:12

На Волині 18-річна водійка врізалась у дерево: троє осіб у лікарні

01 вересня 2025, 19:12
Фото: Національна поліція
У Луцькому районі, поблизу села Радомишль, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 18-річної лучанки. За попередніми даними, дівчина, керуючи автомобілем Audi, не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги та врізалась у дерево

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Унаслідок зіткнення водійка та двоє її пасажирів отримали травми. Усі постраждалі госпіталізовані.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин аварії.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одещини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика "Lexus". Загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні. Водія та п'ятирічного хлопчика доставили до місцевої лікарні з численними травмами.

У Дніпрі авто збило дитину
01 вересня 2025, 18:25
На Тернопільщині водій Volkswagen збив неповнолітнього мотоцикліста
01 вересня 2025, 13:08
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули троє, серед них – дитина
01 вересня 2025, 12:53
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
01 вересня 2025, 19:33
Зізнання і контакт із РФ: що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 18:54
Марта Костюк встановила історичний рекорд для українського тенісу
01 вересня 2025, 18:31
У Дніпрі авто збило дитину
01 вересня 2025, 18:25
Українські школярі вивчатимуть новий обов’язковий предмет про фінансову грамотність
01 вересня 2025, 18:15
СБУ повідомила Кадирову про заочну підозру – використовував українських полонених як "живий щит"
01 вересня 2025, 17:57
Незаконний подарунок від брата: у Харкові хлопцю загрожує в'язниця
01 вересня 2025, 17:55
Поляки запустили виробництво розвідувальних дронів в Україні
01 вересня 2025, 17:49
Латвія змінює правила в’їзду для українців: що треба знати
01 вересня 2025, 17:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
