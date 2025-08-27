10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 18:07

Притиснув ковшем трактора до стіни: на Волині судитимуть чоловіка за смерть 58-річної працівниці ферми

27 серпня 2025, 18:07
Читайте также на русском языке
фото: Телеграм/Луцьк | Times
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу щодо трагічної загибелі працівниці ферми

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У селі Колодяжне Ковельського району Волинської області 36-річного тракториста-машиніста судитимуть за загибель 58-річної працівниці ферми. Чоловік порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Інцидент стався 13 вересня 2021 року. За даними слідства, тракторист під час роботи на території сільськогосподарського підприємства ковшем навантажувача притиснув жінку до стіни будівлі. Потерпіла отримала тяжкі травми, від яких померла на місці події.

Досудове розслідування встановило, що водій спецтехніки не мав посвідчення на керування транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, він не проходив навчання в автошколі і не мав спеціальної підготовки за фахом водія навантажувача.

Обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до Ковельського районного суду. Йому інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, відповідно до частини 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі 9-річна дівчинка отримала травми після падіння дерев’яного стільця артінсталяції в парку Шевченка. Інцидент стався під час святкування Дня Незалежності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область трактор ферма загибель аварія постраждала суд
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
У Запоріжжі судили псевдомінера
27 серпня 2025, 16:43
За пів року в ДТП загинули 1367 українців: названо найнебезпечніший час і день тижня
27 серпня 2025, 14:34
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Азербайджан підтримав територіальну цілісність України
27 серпня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині викрили посадовця, який вимагав 40 тис грн за стягнення аліментів
27 серпня 2025, 18:48
Прикордонники розповіли, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
27 серпня 2025, 18:42
У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу
27 серпня 2025, 18:27
На Житомирщині шукають свідків ДТП, в якій травмувалося дев’ятеро людей
27 серпня 2025, 18:23
Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
Мобілізувати треба було відразу з 18 років - зараз мали б зовсім іншу армію, - Безугла
27 серпня 2025, 17:43
На Тернопільщині збудують завод з рафінації олії
27 серпня 2025, 17:35
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »