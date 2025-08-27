фото: Телеграм/Луцьк | Times

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У селі Колодяжне Ковельського району Волинської області 36-річного тракториста-машиніста судитимуть за загибель 58-річної працівниці ферми. Чоловік порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Інцидент стався 13 вересня 2021 року. За даними слідства, тракторист під час роботи на території сільськогосподарського підприємства ковшем навантажувача притиснув жінку до стіни будівлі. Потерпіла отримала тяжкі травми, від яких померла на місці події.

Досудове розслідування встановило, що водій спецтехніки не мав посвідчення на керування транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, він не проходив навчання в автошколі і не мав спеціальної підготовки за фахом водія навантажувача.

Обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до Ковельського районного суду. Йому інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, відповідно до частини 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

