Фото: Информатор

Продолжается служебное расследование из-за травмирования ребенка в парке Шевченко во время празднования Дня Независимости

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 августа у летнего театра. 9-летняя девочка пыталась взобраться на деревянный стул артинсталляции, который перевернулся и упал ей на голову.

По словам медиков, пострадавшая находится в реанимации в состоянии комы. Врачи прогнозируют, что девочка проведет в коме от двух до четырех дней, а в дальнейшем ей понадобятся операции, обследование и длительная реабилитация.

Отец пострадавшей подчеркнул, что конструкция должна была быть зафиксирована и ответственные за безопасность должны понести ответственность. В департаменте парков и рекреации горсовета напомнили, что артинсталляция предназначалась только для фотосъемки и не должна была использоваться для детских игр.

На месте происшествия деревянные элементы конструкции - два стула и стол после инцидента обернули сигнальной лентой, чтобы оградить людей. По состоянию на 25 августа посетителей рядом с инсталляцией нет, представители коммунальных служб продолжают сотрудничать со следователями и предоставлять необходимую информацию.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине 2-х летний мальчик застрял головой в деревянной конструкции горки. Спасатели оперативно освободили малыша и оказали необходимую помощь.