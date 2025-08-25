11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 17:30

На Волыни огромный лось чуть не попал под колеса автомобиля

25 августа 2025, 17:30
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Вблизи Маневич водитель избежал столкновения с внезапно появившимся на дороге в темное время суток лосем

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В темное время суток вблизи Маневича заметили большого лося, внезапно оказавшегося на дороге. Свидетели происшествия рассказали, что животное уже почти пересекло полосу встречного движения, когда к нему приближался автомобиль.

По словам очевидцев, от света фар лось резко изменил направление движения и повернул прямо под колеса машины. К счастью, водитель вовремя среагировал и сбавил скорость, что позволило избежать столкновения.

Лось смог сориентироваться в ситуации и продолжил свой путь. Таким образом, стоит напомнить водителям о необходимости быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток, особенно в лесистых и сельских районах.

Местные специалисты советуют водителям снижать скорость в таких местах и быть готовыми к внезапным появлениям диких животных на проезжей части.

Ранее сообщалось, на Черниговщине пограничники сняли семейство краснокнижных лосей. На видео видно, как лосиха с лосятами медленно передвигается по лесной территории.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лось Волынская область животные дорога трасса водитель ночь
В Черкасской области в результате столкновения трех автомобилей травмировались двое мужчин
25 августа 2025, 17:12
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
24 августа 2025, 14:16
На Буковине столкнулись четыре автомобиля: четверо травмированных, среди них ребенок
24 августа 2025, 12:22
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Кабмин реорганизовал университет в Хмельницкой области
25 августа 2025, 17:16
В Черкасской области в результате столкновения трех автомобилей травмировались двое мужчин
25 августа 2025, 17:12
В Одессе 40 мужчин, возвращенных с российско-грузинской границы, отправили в ТЦК
25 августа 2025, 16:39
В Ровно мужчина умер от сердечной недостаточности после успешной ВЛК: что говорят в ТЦК
25 августа 2025, 16:36
В Днепре задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города
25 августа 2025, 16:09
В Донецкой области мужчина голыми руками обезвредил российский дрон
25 августа 2025, 15:49
В Одесской области правоохранители задержали "смотрящего за Измаилом"
25 августа 2025, 15:41
В Житомирской области руководителя больницы подозревают в заработке на фиктивных обследованиях пациентов
25 августа 2025, 15:28
В Кременчуге парень погиб после падения из окна – полиция выясняет обстоятельства
25 августа 2025, 15:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »