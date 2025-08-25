Скриншот с видео

Вблизи Маневич водитель избежал столкновения с внезапно появившимся на дороге в темное время суток лосем

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В темное время суток вблизи Маневича заметили большого лося, внезапно оказавшегося на дороге. Свидетели происшествия рассказали, что животное уже почти пересекло полосу встречного движения, когда к нему приближался автомобиль.

По словам очевидцев, от света фар лось резко изменил направление движения и повернул прямо под колеса машины. К счастью, водитель вовремя среагировал и сбавил скорость, что позволило избежать столкновения.

Лось смог сориентироваться в ситуации и продолжил свой путь. Таким образом, стоит напомнить водителям о необходимости быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток, особенно в лесистых и сельских районах.

Местные специалисты советуют водителям снижать скорость в таких местах и быть готовыми к внезапным появлениям диких животных на проезжей части.

Ранее сообщалось, на Черниговщине пограничники сняли семейство краснокнижных лосей. На видео видно, как лосиха с лосятами медленно передвигается по лесной территории.