11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 17:30

На Волині величезний лось ледве не потрапив під колеса автівки

25 серпня 2025, 17:30
Скріншот із відео
Поблизу Маневич водій уникнув зіткнення з лосем, який раптово з’явився на дорозі в темну пору доби

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У темну пору доби поблизу Маневич помітили великого лося, який раптово опинився на дорозі. Свідки події розповіли, що тварина вже майже перетнула смугу зустрічного руху, коли до неї наближалася автівка.

За словами очевидців, від світла фар лось різко змінив напрямок руху і повернув прямо під колеса машини. На щастя, водій вчасно зреагував і зменшив швидкість, що дозволило уникнути зіткнення.

Лось зміг орієнтуватися в ситуації та продовжив свій шлях. Таким чином варто нагадати водіям про необхідність бути особливо уважними на дорогах у темну пору доби, особливо в лісистих та сільських районах.

Місцеві фахівці радять водіям знижувати швидкість у таких місцях та бути готовими до раптових появ диких тварин на проїжджій частині.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині прикордонники зафільмували сімейство червонокнижних лосів. На відео видно, як лосиха з лосенятами повільно пересувається лісовою територією.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
07 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
