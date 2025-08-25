Скріншот із відео

Поблизу Маневич водій уникнув зіткнення з лосем, який раптово з’явився на дорозі в темну пору доби

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У темну пору доби поблизу Маневич помітили великого лося, який раптово опинився на дорозі. Свідки події розповіли, що тварина вже майже перетнула смугу зустрічного руху, коли до неї наближалася автівка.

За словами очевидців, від світла фар лось різко змінив напрямок руху і повернув прямо під колеса машини. На щастя, водій вчасно зреагував і зменшив швидкість, що дозволило уникнути зіткнення.

Лось зміг орієнтуватися в ситуації та продовжив свій шлях. Таким чином варто нагадати водіям про необхідність бути особливо уважними на дорогах у темну пору доби, особливо в лісистих та сільських районах.

Місцеві фахівці радять водіям знижувати швидкість у таких місцях та бути готовими до раптових появ диких тварин на проїжджій частині.

