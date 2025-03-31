На Черниговщине заметили семью краснокнижных лосей: видео
В Черниговской области пограничники сняли в лесу семейство лосей
Соответствующее видео обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Лосиха с лосенками неторопливо прогуливались по лесу", – говорится в сообщении.
Напомним, прошлым летом на Николаевщине краснокнижный лось оказался в ловушке в водном отстойнике.
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