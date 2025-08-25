Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В селе Слобода Черкасского района 24 августа около 19:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Согласно предварительным данным полиции, водитель "Mercedes-Benz ML 320", 44-летний мужчина, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21101" под управлением 21-летнего водителя.

В ДТП пострадали два водителя

После первоначального удара "Mercedes" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Toyota Corolla". За рулем Toyota находился 76-летний водитель. В результате аварии травмы получили водитель "Mercedes" и водитель Toyota. Их доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь. Водитель "ВАЗ" от госпитализации отказался.

Автомобили получили значительные повреждения

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей нарушение правил безопасности дорожного движения. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

