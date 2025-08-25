11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 17:12

В Черкасской области в результате столкновения трех автомобилей травмировались двое мужчин

25 августа 2025, 17:12
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Слободе Черкасского района столкнулись три автомобиля, пострадавшие получили травмы разной степени тяжести

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В селе Слобода Черкасского района 24 августа около 19:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Согласно предварительным данным полиции, водитель "Mercedes-Benz ML 320", 44-летний мужчина, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21101" под управлением 21-летнего водителя.

В ДТП пострадали два водителя

После первоначального удара "Mercedes" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Toyota Corolla". За рулем Toyota находился 76-летний водитель. В результате аварии травмы получили водитель "Mercedes" и водитель Toyota. Их доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь. Водитель "ВАЗ" от госпитализации отказался.

Автомобили получили значительные повреждения

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей нарушение правил безопасности дорожного движения. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, в Тернополе полицейские остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки 45-летний мужчина предлагал правоохранителям 1000 долларов взятки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Черкасская область пострадавшие водитель Mercedes-Benz ВАЗ Toyota
На Ровенщине 19-летний мотоциклист на скорости влетел в столб и погиб
25 августа 2025, 13:56
В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих детей
25 августа 2025, 13:21
В Черкасской области во время перевозки в учебный центр умер мобилизованный мужчина
25 августа 2025, 10:59
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
На Волыни огромный лось чуть не попал под колеса автомобиля
25 августа 2025, 17:30
Кабмин реорганизовал университет в Хмельницкой области
25 августа 2025, 17:16
В Одессе 40 мужчин, возвращенных с российско-грузинской границы, отправили в ТЦК
25 августа 2025, 16:39
В Ровно мужчина умер от сердечной недостаточности после успешной ВЛК: что говорят в ТЦК
25 августа 2025, 16:36
В Днепре задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города
25 августа 2025, 16:09
В Донецкой области мужчина голыми руками обезвредил российский дрон
25 августа 2025, 15:49
В Одесской области правоохранители задержали "смотрящего за Измаилом"
25 августа 2025, 15:41
В Житомирской области руководителя больницы подозревают в заработке на фиктивных обследованиях пациентов
25 августа 2025, 15:28
В Кременчуге парень погиб после падения из окна – полиция выясняет обстоятельства
25 августа 2025, 15:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »