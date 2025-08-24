13:18  24 серпня
У Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь
14:16  24 серпня
На Волині 19-річний водій опинився в пастці після ДТП: подробиці аварії
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
На Волині 19-річний водій опинився в пастці після ДТП: подробиці аварії

Фото: ДСНС у Волинській області
У Луцькому районі сьогодні вранці сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу села Романівка

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області, передає RegioNews.

В результаті зіткнення водій та пасажир опинилися всередині автомобіля, не маючи можливості самостійно покинути транспортний засіб.

Водія деблокували за допомогою спеціального обладнання

На місце події оперативно прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини міста. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували водія 2006 року народження та передали його медичній бригаді для огляду та надання допомоги.

Потерпілий переданий медикам для огляду

Пасажир автомобіля зміг вибратися самостійно ще до прибуття рятувальників. Наразі деталі аварії встановлюють правоохоронці, з'ясовуючи обставини та причини інциденту.

Нагадуємо, що вчора, 23 серпня, на вулиці Шевченка у Здолбунові сталася аварія за участю двох автомобілів. Подробиці ДТП поки встановлюють правоохоронці, триває з’ясування всіх обставин.

