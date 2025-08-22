Такого финала он не ожидал: в Луцке парень сделал предложение возлюбленной
Романтическое признание с использованием строительного крана завершилось неожиданной реакцией девушки
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
В Луцке в жилом комплексе "Яровица" произошел необычный случай, собравший немало зрителей. Молодой человек решил оригинально признаться своей девушке и устроил романтический жест, поднявшись на строительном кране прямо под ее окнами.
Как рассказывают очевидцы, парень с букетом цветов поднялся к окнам квартиры возлюбленной, стал на колено и сделал предложение руки и сердца. Это мгновение выглядело эффектно и напоминало кадр из романтического фильма.
Однако финал оказался неожиданным. Вместо ожидаемого согласия девушка ударила его по лицу. Событие вызвало оживленное обсуждение среди жителей и очевидцев, снимавших ситуацию на телефоны.
Пользователи соцсетей активно делятся видео и комментариями. Мнения разделились: одни восхищаются смелостью и креативностью парня, другие считают такой способ признания слишком рискованным и чрезмерным.
Ранее сообщалось, в Киеве трое подростков поднялись на верхушку строительного крана в Подольском районе. Ребята сделали это с целью развлечения, не осознавая опасности своих действий, однако полиция быстро разыскала родителей юных экстремалов.