Скриншот с видео

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Луцке в жилом комплексе "Яровица" произошел необычный случай, собравший немало зрителей. Молодой человек решил оригинально признаться своей девушке и устроил романтический жест, поднявшись на строительном кране прямо под ее окнами.

Как рассказывают очевидцы, парень с букетом цветов поднялся к окнам квартиры возлюбленной, стал на колено и сделал предложение руки и сердца. Это мгновение выглядело эффектно и напоминало кадр из романтического фильма.

Однако финал оказался неожиданным. Вместо ожидаемого согласия девушка ударила его по лицу. Событие вызвало оживленное обсуждение среди жителей и очевидцев, снимавших ситуацию на телефоны.

Пользователи соцсетей активно делятся видео и комментариями. Мнения разделились: одни восхищаются смелостью и креативностью парня, другие считают такой способ признания слишком рискованным и чрезмерным.

Ранее сообщалось, в Киеве трое подростков поднялись на верхушку строительного крана в Подольском районе. Ребята сделали это с целью развлечения, не осознавая опасности своих действий, однако полиция быстро разыскала родителей юных экстремалов.