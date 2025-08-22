11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 15:58

Такого фіналу він не очікував: у Луцьку хлопець освідчився коханій дівчині

22 серпня 2025, 15:58
Скріншот із відео
Романтичне освідчення з використанням будівельного крана завершилося несподіваною реакцією дівчини

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає RegioNews.

У Луцьку в житловому комплексі "Яровиця" стався незвичний випадок, який зібрав чимало глядачів. Молодий чоловік вирішив оригінально освідчитися своїй дівчині та влаштував романтичний жест, піднявшись на будівельному крані просто під її вікнами.

Як розповідають очевидці, хлопець з букетом квітів піднявся до вікон квартири коханої, став на коліно і зробив пропозицію руки та серця. Мить виглядала ефектно та нагадувала кадр із романтичного фільму.

Проте фінал виявився несподіваним. Замість очікуваної згоди дівчина вдарила хлопця по обличчю. Подія викликала жваве обговорення серед мешканців та очевидців, які знімали ситуацію на телефони.

Користувачі соцмереж активно діляться відео та коментарями. Думки розділилися: одні захоплюються сміливістю та креативністю хлопця, інші вважають такий спосіб освідчення занадто ризикованим і надмірним.

Раніше повідомлялося, у Києві троє підлітків піднялися на верхівку будівельного крана в Подільському районі. Хлопці вчинили це з метою розваги, не усвідомлюючи небезпеку своїх дій, але поліція швидко розшукала батьків юних екстремалів.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
07 серпня 2025
