Скріншот із відео

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає RegioNews.

У Луцьку в житловому комплексі "Яровиця" стався незвичний випадок, який зібрав чимало глядачів. Молодий чоловік вирішив оригінально освідчитися своїй дівчині та влаштував романтичний жест, піднявшись на будівельному крані просто під її вікнами.

Як розповідають очевидці, хлопець з букетом квітів піднявся до вікон квартири коханої, став на коліно і зробив пропозицію руки та серця. Мить виглядала ефектно та нагадувала кадр із романтичного фільму.

Проте фінал виявився несподіваним. Замість очікуваної згоди дівчина вдарила хлопця по обличчю. Подія викликала жваве обговорення серед мешканців та очевидців, які знімали ситуацію на телефони.

Користувачі соцмереж активно діляться відео та коментарями. Думки розділилися: одні захоплюються сміливістю та креативністю хлопця, інші вважають такий спосіб освідчення занадто ризикованим і надмірним.

