фото: Национальная полиция Украины

В Киеве трое подростков забрались на верхушку строительного крана, расположенного в Подольском районе

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснилось, подростки совершили это с целью развлечения, не осознавая опасности своих действий. Об инциденте стало известно благодаря неравнодушным гражданам, обратившимся в полицию.

Строительный кран, на который залезли подростки

На вызов оперативно прибыли сотрудники полиции охраны и ювенальной превенции. Правоохранители установили личности "экстремалов" и впоследствии разыскали их. Ими оказались подростки 14–15 лет. Инспекторы провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, чтобы объяснить последствия подобного поведения.

Вместе с подростками в Подольское управление полиции прибыли их родители. По результатам рассмотрения ситуации на взрослых составили административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, в Киеве из-за сильного ветра упал строительный кран.