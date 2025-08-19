На Волині дитина застрягла в ліфті
У Луцьку стався інцидент з ліфтом. Там застряг 11-річний хлопчик
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Луцьку 11-річний хлопчик застряг у ліфті. Це сталось, коли кабіна була між поверхами дев'ятиповерхового будинку. Сусіди повідомили рятувальникам, що ліфт зупинився. Крім ДСНС, на місце інциденту прибули правоохоронці та медики.
"За допомогою спеціального інструменту фахівці ДСНС розблокували двері ліфта, надійно зафіксували його та визволили наляканого хлопчика. На щастя, дитина не постраждала", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, раніше у Києві в багатоповерхівці впав ліфт, в якому їхала пенсіонерка. Рятувальники деблокували двері кабіни. Жінка отримала гостру реакцію на стрес.
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Понад 70 країн купує в РФ вкрадене українське зерно
19 серпня 2025, 23:45На Житомирщині викрили розкрадання бюджету на ремонті кладовища
19 серпня 2025, 23:30На Дніпропетровщині окупанти вбили жінку
19 серпня 2025, 22:55На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49Як в Україні змінились ціни на фрукти та ягоди: що подорожчало
19 серпня 2025, 22:45"Ми живемо в такий час": Леся Нікітюк розповіла, як буде поєднувати роботу з материнством
19 серпня 2025, 22:30Відому українську спортсменку дискваліфікували на 4 роки
19 серпня 2025, 22:09Ризик екологічної катастрофи: у Дніпрі висихає озеро
19 серпня 2025, 21:55На Дніпропетровщині зі старої зупинки зробили витвір мистецтва
19 серпня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі блоги »