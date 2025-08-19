18:50  19 серпня
19 серпня 2025, 23:15

На Волині дитина застрягла в ліфті

19 серпня 2025, 23:15
Фото: ДСНС
У Луцьку стався інцидент з ліфтом. Там застряг 11-річний хлопчик

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Луцьку 11-річний хлопчик застряг у ліфті. Це сталось, коли кабіна була між поверхами дев'ятиповерхового будинку. Сусіди повідомили рятувальникам, що ліфт зупинився. Крім ДСНС, на місце інциденту прибули правоохоронці та медики.

"За допомогою спеціального інструменту фахівці ДСНС розблокували двері ліфта, надійно зафіксували його та визволили наляканого хлопчика. На щастя, дитина не постраждала", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, раніше у Києві в багатоповерхівці впав ліфт, в якому їхала пенсіонерка. Рятувальники деблокували двері кабіни. Жінка отримала гостру реакцію на стрес.

