Фото: Волинська обласна прокуратура

Чоловік поширював у соцмережах пропагандистські дописи та перекладав відповідальність за війну на українців

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

26-річного мешканця одного з сіл Володимирського району Волинської області судитимуть за публічне виправдовування збройної агресії Росії проти України. Обвинувальний акт скерувала до суду Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, з червня 2024 року по травень 2025 року чоловік на своїй сторінці у Facebook поширював дописи, в яких перекладав відповідальність за війну на українців. У публікаціях він називав мешканців кількох областей України "нацистами, які прославляли Бандеру", закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький", а також глорифікував російських бойовиків.

Слідчі встановили, що таким чином волинянин виправдовував збройну агресію Росії та поширював пропагандистські наративи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України здійснювало Управління СБУ у Волинській області.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі судили жінку, яка у публічних висловлюваннях називала українські міста "історичною територією Росії" та виправдовувала збройну агресію РФ. Під час розгляду справи вона провину не визнала.