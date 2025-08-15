11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 16:47

Волинянина судитимуть за виправдовування збройної агресії РФ проти України

15 серпня 2025, 16:47
Фото: Волинська обласна прокуратура
Чоловік поширював у соцмережах пропагандистські дописи та перекладав відповідальність за війну на українців

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

26-річного мешканця одного з сіл Володимирського району Волинської області судитимуть за публічне виправдовування збройної агресії Росії проти України. Обвинувальний акт скерувала до суду Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, з червня 2024 року по травень 2025 року чоловік на своїй сторінці у Facebook поширював дописи, в яких перекладав відповідальність за війну на українців. У публікаціях він називав мешканців кількох областей України "нацистами, які прославляли Бандеру", закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький", а також глорифікував російських бойовиків.

Слідчі встановили, що таким чином волинянин виправдовував збройну агресію Росії та поширював пропагандистські наративи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України здійснювало Управління СБУ у Волинській області.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі судили жінку, яка у публічних висловлюваннях називала українські міста "історичною територією Росії" та виправдовувала збройну агресію РФ. Під час розгляду справи вона провину не визнала.

Харківщина отримає субсидії та гранти для аграріїв у межах нової програми підтримки
15 серпня 2025, 16:50
Уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів
15 серпня 2025, 16:34
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали водій і 86-річна пасажирка
15 серпня 2025, 16:32
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15 серпня 2025, 16:30
Медзаклади Харківщини у сільських і віддалених громадах отримають надбавку за надання первинної допомоги
15 серпня 2025, 16:20
У Запоріжжі на маршрути вийшли перші автобуси з Європи: журналістський тест-драйв
15 серпня 2025, 16:15
