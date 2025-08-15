Фото: ДСНС України

Рятувальники врятували хлопця, який впав у відкритий колекторний колодязь під час прогулянки з друзями

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Інцидент стався несподівано: хлопець оступився та опинився на дні колодязя, не маючи змоги самостійно вибратися.

Надзвичайники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціальної триноги спустилися у колектор. Вони підняли дитину та передали її медикам, які одразу оглянули постраждалого.

Підлітка дістали з колектора за допомогою триноги

Лікарі діагностували у підлітка забої та ушкодження, після чого його госпіталізували для подальшого спостереження. На щастя, загрози життю наразі немає.

Хлопець отримав забої та був госпіталізований

Рятувальники нагадують батькам і дітям про небезпеку відкритих колекторів та закликають бути особливо обережними під час прогулянок у міських зонах, де можуть ховатися приховані пастки.

