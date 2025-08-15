06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 11:11

У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор

15 серпня 2025, 11:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

Рятувальники врятували хлопця, який впав у відкритий колекторний колодязь під час прогулянки з друзями

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Інцидент стався несподівано: хлопець оступився та опинився на дні колодязя, не маючи змоги самостійно вибратися.

Надзвичайники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціальної триноги спустилися у колектор. Вони підняли дитину та передали її медикам, які одразу оглянули постраждалого.

Підлітка дістали з колектора за допомогою триноги

Лікарі діагностували у підлітка забої та ушкодження, після чого його госпіталізували для подальшого спостереження. На щастя, загрози життю наразі немає.

Хлопець отримав забої та був госпіталізований

Рятувальники нагадують батькам і дітям про небезпеку відкритих колекторів та закликають бути особливо обережними під час прогулянок у міських зонах, де можуть ховатися приховані пастки.

Раніше повідомлялося, що двоє туристів заблукали в Карпатах на Рахівщині під час проходження маршруту поблизу гори Туркул. Гірські рятувальники з села Видричка оперативно вирушили на пошуки за координатами мандрівників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луцьк рятувальники підліток криниця травма ушпиталення
На Київщині зіткнулися легковик та вантажівка: постраждали дві людини
15 серпня 2025, 01:51
Смертельна ДТП на Львівщині: неповнолітньому водієві оголосили підозру
15 серпня 2025, 00:54
На Волині 16-річний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий загинув
14 серпня 2025, 13:55
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Стало відомо, скільки дітей загинуло через війну в Україні
15 серпня 2025, 10:59
До Дня Незалежності України: з'явився фінальний трейлер нового історичного екшну
15 серпня 2025, 10:55
П'ятеро травмованих у ДТП на Львівщині: вантажівка в'їхала в пішоходів
15 серпня 2025, 10:36
Ціни на ласощі Медового Спасу: скільки коштуватиме мед та мак в українських магазинах
15 серпня 2025, 10:35
У ексголови райради Рівненщини виявили землю на 5,6 млн грн - суд визнав їх необґрунтованими
15 серпня 2025, 10:33
Найменші запаси води за десятиріччя: яка ситуація з водосховищами в Україні
15 серпня 2025, 10:25
Коли можуть дозволити виїзд чоловікам до 22 років
15 серпня 2025, 10:15
"Добряче за це отримував": актор Олександр Рудинський розповів, як його дружина реагує на інтимні сцени в кіно
15 серпня 2025, 10:15
У Миколаєві 20-річна студентка буде сидіти через наркотики
15 серпня 2025, 09:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »