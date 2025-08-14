17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 17:05

Горные спасатели спасли двух туристов в Карпатах на Раховщине

14 августа 2025, 17:05
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области
Читайте також
українською мовою

Вечером 13 августа в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении двух туристов в Карпатах

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Путешественники заблудились во время прохождения маршрута в районе горы Туркул на Раховщине. По указанным координатам на поиски отправились горные спасатели из села Выдричка.

Как установили чрезвычайники, ребята – 20-летний житель Днепропетровщины и 23-летний житель Житомирской области – во время спуска с горы ошибочно свернули с основной тропы. Это привело к тому, что они очутились в густом лесу, где потеряли ориентир. Один из туристов стал чувствовать сильное волнение и панику.

Спасатели работали по координатам

Спасатели поддерживали с ними телефонную связь, чтобы те оставались на месте и не заблудились еще больше. Впоследствии поисковая группа встретила ребят вблизи горной долины Томнатик. Состояние путешественников было удовлетворительным, и они отказались от медицинской помощи. В настоящее время спасатели призывают туристов тщательно готовиться к походам в горы и пользоваться проверенными маршрутами.

Ранее сообщалось, в Винницкой области пограничники задержали трех местных жителей, которые пытались переплыть реку Днестр в направлении Молдовы. По данным правоохранителей, мужчины планировали незаконно пересечь границу вплавь.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
путешествие Карпаты горы поисково-спасательные работы туристы спасение
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
14 августа 2025, 12:32
На Прикарпатье спасатели помогли туристу, который заблудился в горах
12 августа 2025, 07:59
Женщина выпала из окна 9-го этажа в Луцке: подробности происшествия
10 августа 2025, 10:44
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
14 августа 2025, 18:12
57-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
14 августа 2025, 18:00
В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом
14 августа 2025, 17:45
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33
В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22
Актуальные рабочие места в Харьковской области - где платят больше всего
14 августа 2025, 17:16
Против блоггерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело
14 августа 2025, 17:13
В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора
14 августа 2025, 16:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »