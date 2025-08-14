Фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Вечером 13 августа в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении двух туристов в Карпатах

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Путешественники заблудились во время прохождения маршрута в районе горы Туркул на Раховщине. По указанным координатам на поиски отправились горные спасатели из села Выдричка.

Как установили чрезвычайники, ребята – 20-летний житель Днепропетровщины и 23-летний житель Житомирской области – во время спуска с горы ошибочно свернули с основной тропы. Это привело к тому, что они очутились в густом лесу, где потеряли ориентир. Один из туристов стал чувствовать сильное волнение и панику.

Спасатели работали по координатам

Спасатели поддерживали с ними телефонную связь, чтобы те оставались на месте и не заблудились еще больше. Впоследствии поисковая группа встретила ребят вблизи горной долины Томнатик. Состояние путешественников было удовлетворительным, и они отказались от медицинской помощи. В настоящее время спасатели призывают туристов тщательно готовиться к походам в горы и пользоваться проверенными маршрутами.

