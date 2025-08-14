17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 16:56

В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора

14 августа 2025, 16:56
Фото из открытых источников
Улица Инженерная в Днепре превратилась в хаос. Жители 12 квартала возмущены из-за стихийного рынка с мусором

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В соцсетях местные жители публикуют кадры, как сейчас выглядит улица Инженерная в Днепре. На фото можно увидеть стихийный рынок, груды мусора. Также это гнилые овощи и фрукты, которые остаются из-за стихийной торговли. Поэтому во время летней жары на улице они.

Некоторые водители также игнорируют правила дорожного движения. Они ездят по улице, несмотря на то, что это пешеходная зона. В частности, была устроена парковка на запрещенной для этого территории.

Напомним, ранее в Запорожье инспекторы нашли несанкционированную свалку. Отмечается, что там мусор занял площадь около 14 квадратных метров. Из-за таких свалок может быть не только угроза экологии, но и здоровью людей.

14 августа 2025
07 августа 2025
