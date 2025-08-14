Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В соцсетях местные жители публикуют кадры, как сейчас выглядит улица Инженерная в Днепре. На фото можно увидеть стихийный рынок, груды мусора. Также это гнилые овощи и фрукты, которые остаются из-за стихийной торговли. Поэтому во время летней жары на улице они.

Некоторые водители также игнорируют правила дорожного движения. Они ездят по улице, несмотря на то, что это пешеходная зона. В частности, была устроена парковка на запрещенной для этого территории.

Напомним, ранее в Запорожье инспекторы нашли несанкционированную свалку. Отмечается, что там мусор занял площадь около 14 квадратных метров. Из-за таких свалок может быть не только угроза экологии, но и здоровью людей.