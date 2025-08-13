Фото: "Известно"

Жители все чаще замечают в своих домах и квартирах сороконожек, которых в народе называют мухоловками

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Обычно эти членистоногие выбирают влажные и теплые места с минимальным количеством света - подвалы, ванные комнаты, чердаки. Такие условия создают идеальную среду для их проживания и размножения.

Мухоловка домашняя, или скутигера, происходит из Средиземноморья, но сегодня распространена по всему миру. В Украине ее можно встретить в Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Волынской областях, на юге Винницкой области, а также в некоторых районах Сумской области. В регионах с более холодным климатом они преимущественно живут в помещениях, где есть отопление.

Специалисты объясняют: несмотря на пугающий вид и немалый размер, эти существа не представляют опасности для человека. Укус возможен только в случае прямой угрозы для насекомого, а его последствия ограничиваются легким покраснением кожи. Случаи аллергических реакций встречаются редко и обычно не требуют сложного лечения.

В естественной среде скутигеры прячутся под камнями, бревнами или другим укрытием, избегая солнечного света. В помещениях они селятся в зонах, где легко найти добычу - мелких насекомых и пауков. Таким образом, мухоловки фактически помогают контролировать численность нежелательных вредителей.

Эксперты отмечают, что массовое появление сороконожек в Днепре является естественным явлением и связано с их биологическими особенностями, а не с эпидемиями или опасностью для здоровья людей. Специалисты советуют поддерживать чистоту в доме, избегать сырости и прямого контакта с этими членистоногими. Паниковать в такой ситуации не стоит - несмотря на свой жуткий вид, они скорее являются полезными "соседями".

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый вид комаров, укусы которых могут иметь серьезные последствия для здоровья. Специалисты предупреждают: эти насекомые отличаются повышенной активностью и способны переносить опасные вирусы.