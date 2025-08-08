Фото: прокуратура

Деснянская окружная прокуратура Киева подала в суд иск, в котором просит обязать Киевскую городскую государственную администрацию ликвидировать несанкционированные свалки в Деснянском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

На участках площадью более 4,7 га вдоль улицы Пуховской длительное время накапливались строительные и бытовые отходы. Свалка расположена рядом с озером Алмазное, что создает риск загрязнения водоема вредными веществами.

По данным прокуратуры, КГГА, отвечающая за ликвидацию подобных свалок, не приняла необходимые меры, что свидетельствует о ее бездействии.

Суд уже открыл производство по этому иску. Это второй аналогичный иск Деснянской окружной прокуратуры к КГГА – еще один касается свалки на улице Мелиоративной.

Напомним, 5 августа в городе Ржищев на Киевщине вспыхнул пожар на стихийной свалке. К тушению мусора привлекались пять спасателей.