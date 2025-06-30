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30 июня 2025, 22:52

Пластик и куча мусора: в Запорожье нашли очередную свалку

30 июня 2025, 22:52
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Фото: Государственная экологическая инспекция Южного округа
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В Запорожье инспекторы обнаружили несанкционированную свалку. Из-за таких свалок может быть не только угроза экологии, но и здоровью людей

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Государственная инспекция Южного округа нашла несанкционированную свалку во время проверки Коммунарского района Запорожья. Стихийную свалку обнаружили у перекрестка улиц Спартаковская и Ялтинская. Отмечается, что мусор занял площадь около 14 квадратных метров.

Среди отходов там бытовой мусор, пластик, бумага и органические остатки. Специалисты отметили, что такие свалки не только загрязняют окружающую среду, но и могут создавать потенциальную угрозу здоровью людей. Речь идет о возможном распространении инфекций и загрязнении почв.

Ожидается, что эту свалку уберут до 22 июля.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар на несанкционированном завале. Там загорелся мусор. Спасатели пять часов гасили пламя.

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