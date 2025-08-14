17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
У Дніпрі вулиця перетворилась на стихійний ринок: купа порушень та гори сміття

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вулиця Інженерна в Дніпрі перетворилась на хаос. Жителі 12 кварталу обурені через стихійний ринок зі сміттям

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соцмережах місцеві жителі публікують кадри, як виглядає зараз вулиця Інженерна в Дніпрі. На фото можна побачити стихійний ринок, купи сміття. Також це гнилі овочі та фрукти, які залишаються через стихійну торгівлю. Через це під час літньої спеки на вулиці сморід.

Зазначається, що деякі водії також ігнорують правила дорожнього руху. Вони їздять вулицею попри те, що це пішохідна зона. Зокрема, влаштували паркування на забороненій для цього території.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі інспектори знайшли несанкціоноване звалище. Зазначається, що там сміття зайняло площу близько 14 квадратних метрів. Через такі сміттєзвалища може бути не лише загроза екології, але й здоров'ю людей.

Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
