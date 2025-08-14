Фото з відкритих джерел

Вулиця Інженерна в Дніпрі перетворилась на хаос. Жителі 12 кварталу обурені через стихійний ринок зі сміттям

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соцмережах місцеві жителі публікують кадри, як виглядає зараз вулиця Інженерна в Дніпрі. На фото можна побачити стихійний ринок, купи сміття. Також це гнилі овочі та фрукти, які залишаються через стихійну торгівлю. Через це під час літньої спеки на вулиці сморід.

Зазначається, що деякі водії також ігнорують правила дорожнього руху. Вони їздять вулицею попри те, що це пішохідна зона. Зокрема, влаштували паркування на забороненій для цього території.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі інспектори знайшли несанкціоноване звалище. Зазначається, що там сміття зайняло площу близько 14 квадратних метрів. Через такі сміттєзвалища може бути не лише загроза екології, але й здоров'ю людей.