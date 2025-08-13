Фото: Волинська обласна прокуратура

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, житель Любомля налагодив збут контрафактних цигарок через месенджер Telegram.

Чоловік не був зареєстрований як суб’єкт господарювання та не мав ліцензії на торгівлю підакцизними товарами. Незаконно виготовлену продукцію він зберігав у власному гаражі. Замовлення надсилав покупцям поштою.

У гаражі чоловіка знайшли контрафактні цигарки

Під час санкціонованого судом обшуку правоохоронці вилучили майже 33 тисячі пачок контрафактних цигарок. Частина продукції мала підроблені марки акцизного податку. Також вилучили готівку в іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

За попередніми оцінками, загальна вартість вилучених тютюнових виробів перевищує 2,6 млн гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно, а слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за статтями 204 та 199 Кримінального кодексу України.

