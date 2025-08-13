14:14  13 серпня
13 серпня 2025, 20:14

На Волині вилучили контрафакт на 2,6 млн грн у гаражі 33-річного чоловіка

13 серпня 2025, 20:14
Фото: Волинська обласна прокуратура
На Волині викрили незаконний канал продажу тютюнових виробів

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, житель Любомля налагодив збут контрафактних цигарок через месенджер Telegram.

Чоловік не був зареєстрований як суб’єкт господарювання та не мав ліцензії на торгівлю підакцизними товарами. Незаконно виготовлену продукцію він зберігав у власному гаражі. Замовлення надсилав покупцям поштою.

У гаражі чоловіка знайшли контрафактні цигарки

Під час санкціонованого судом обшуку правоохоронці вилучили майже 33 тисячі пачок контрафактних цигарок. Частина продукції мала підроблені марки акцизного податку. Також вилучили готівку в іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

За попередніми оцінками, загальна вартість вилучених тютюнових виробів перевищує 2,6 млн гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно, а слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за статтями 204 та 199 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, столична поліція відкрила кримінальне провадження через публікацію зі свастикою у соціальних мережах. 23-річній киянці загрожує до 5 років ув’язнення за демонстрацію нацистської символіки.

13 серпня 2025
