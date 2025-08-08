фото: ДПСУ

У «Ягодині» затримали провідника, який намагався вивезти чоловіка до Польщі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці з'ясували, що провідник одного з вагонів потягу закордонного прямування – 37-річний мешканець Житомирщини, намагався налагодити канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.

За свої "послуги" він просив 7000 доларів США. Схема передбачала переховування "клієнта" у службовому купе.

Крім того, залізничник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Держприкордонслужби, пропонуючи йому хабар у розмірі 5000 доларів.

За скоєне залізничнику загрожує позбавлення волі.

