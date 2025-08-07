Фото: БЭБ

Правоохранители разоблачили руководителя одной из больниц Маневичского поселкового совета на махинациях при закупке системы кислородоснабжения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности .

Глава больницы подписал пакет документов, согласно которым стоимость оборудования и сопутствующих работ была почти вдвое завышена от рыночной.

Оборудование приобрели за бюджетные средства, предусмотренные для противодействия пандемии COVID-19. Ущерб бюджету превысил 1,6 млн грн – это подтвердила Госслужба аудита.

Руководителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, служебный подлог, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается следствие, правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению. Решается вопрос о мере пресечения чиновнику.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы в Ивано-Франковской и Волынской областях. Подозрения получили чиновники и руководители государственных предприятий, которые вместо того, чтобы работать на благо общества, наживались на государственном и коммунальном имуществе.