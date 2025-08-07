На Волыни руководителя больницы разоблачили на махинациях с закупками во время пандемии COVID-19
Правоохранители разоблачили руководителя одной из больниц Маневичского поселкового совета на махинациях при закупке системы кислородоснабжения
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Глава больницы подписал пакет документов, согласно которым стоимость оборудования и сопутствующих работ была почти вдвое завышена от рыночной.
Оборудование приобрели за бюджетные средства, предусмотренные для противодействия пандемии COVID-19. Ущерб бюджету превысил 1,6 млн грн – это подтвердила Госслужба аудита.
Руководителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, служебный подлог, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц).
Продолжается следствие, правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению. Решается вопрос о мере пресечения чиновнику.
