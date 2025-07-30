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30 июля 2025, 11:38

За $6200 в Румынию: на Волыни разоблачили схему переправки мужчин через границу

30 июля 2025, 11:38
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фото: ГПСУ
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Пограничники прекратили деятельность канала незаконной переправки мужчин в Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что противоправную деятельность организовал 22-летний житель Луцкой общины совместно с 20-летним односельчанином. За каждое незаконно переправленное лицо они получали 6200 долларов США.

На днях вблизи Луцка правоохранители задержали организатора канала во время очередной попытки организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Одновременно в Луцке был задержан и соорганизатор схемы.

Задержанным волынянам объявлено о подозрении за совершение уголовного правонарушения по ч. 332 УК Украины Им грозит немалый срок лишения свободы.

Напомним, на Волыни задержали водителя, который вез мужчин в Беларусь. Известно, что в общей сложности трое клиентов заплатили 15 тысяч долларов США.

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