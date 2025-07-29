Фото: hromadske

В Харькове покажут работы фотографа о жизни города во время отключения света. 2 августа можно будет прийти на торжественное открытие

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове откроют фотовыставку, посвященную жизни во время блекаутов. Выставка откроется уже 2 августа. Там представят работы фотографа Василия Голосного. Проект назвали "...и будет свет".

Фотограф сделал кадры Харькова в период, когда были самые масштабные отключения света за время полномасштабной войны. Снимки были сделаны в период 2022-2023 годов. Торжественное открытие выставки состоится 2 августа в 17.00.

Напомним, ранее в Одессе представили первый в мире поезд-галерею с экспозиционными просторами по теме войны в Украине. В вагонах представили фотографии бывшего шерифа, фотографа и филантропа Говарда Баффета, сделанные во время его путешествий по Украине после начала полномасштабной войны.