Фото: Информатор

В Днепре устанавливают скульптуру в честь украинских военных. На композиции изобразили известный слоган и герб Украины

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Новокодаком районе Днепра, неподалеку от площади Единства, начали устанавливать новый монумент на Аллее Героев. Этот монумент посвятили украинским воинам.

Скульптура изображает сжатую руку, поднятую вверх. Это символ силы и единства. Высота композиции около двух метров. На скульптуре можно увидеть золотистого цвета изображения государственного герба Украины – трезубца – и надпись "Слава Украине – Героям Слава".

После завершения монтажных работ на территории возле скульптуры будут декоративные элементы и зоны для посещения.

Напомним, ранее в Днепре появился уникальный мурал от "Ассоциации саперов Украины". На стенописи есть QR-код, который ведет на информационную страницу с правилами поведения при обнаружении подозрительных находок.