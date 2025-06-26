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26 июня 2025, 20:11

Сила и единство: в Днепре устанавливается монумент в честь украинских защитников

26 июня 2025, 20:11
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Фото: Информатор
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В Днепре устанавливают скульптуру в честь украинских военных. На композиции изобразили известный слоган и герб Украины

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Новокодаком районе Днепра, неподалеку от площади Единства, начали устанавливать новый монумент на Аллее Героев. Этот монумент посвятили украинским воинам.

Скульптура изображает сжатую руку, поднятую вверх. Это символ силы и единства. Высота композиции около двух метров. На скульптуре можно увидеть золотистого цвета изображения государственного герба Украины – трезубца – и надпись "Слава Украине – Героям Слава".

После завершения монтажных работ на территории возле скульптуры будут декоративные элементы и зоны для посещения.

Напомним, ранее в Днепре появился уникальный мурал от "Ассоциации саперов Украины". На стенописи есть QR-код, который ведет на информационную страницу с правилами поведения при обнаружении подозрительных находок.

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