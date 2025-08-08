Фото з відкритих джерел

У Кам'янському на замовлення дніпровського художника була створена інсталяція. Це мистецтво привернуло увагу закордонних експертів з галузі дизайну

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Йдеться про арт-об'єкт Point of Unity. Міжнародне дизайнерсьве видання D5 Design Magazine присвятило йому великий матеріали. За словами дніпровського художника Миколи Каблука, ідея проєкту зародилась у Дніпрі, а реалізували його в Кам'янському.

Він розповів, що кілька тижнів тому команда вже надіслала інсталяцію на культовий щорічний фестиваль Burning Man у пустелі Блек-Рок. Після цього з'явилась стаття у популярному виданні.

Таким чином, арт-об'єкт із Дніпропетровщини став частиною міжнародного "культурного порядку денного".

