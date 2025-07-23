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23 июля 2025, 12:34

В Ровно впервые за три года зафиксировали случай тропической малярии

23 июля 2025, 12:34
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровно обнаружили первый в 2025 году случай завозной тропической малярии. Заболевшая женщина недавно вернулась из Индии. Первые симптомы появились примерно через две недели после возвращения из поездки

Об этом сообщил Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Пациентка обратилась за медицинской помощью к семейному врачу, ее госпитализировали. По результатам обследования врачи установили диагноз: малярия, вызванная возбудителем Plasmodium falciparum – самым опасным видом малярийного плазмодия.

Как сообщили в Центре в последний раз подобный случай в регионе фиксировали в 2022 году.

Сейчас эпидемиологи проводят профилактические мероприятия, включая энтомологическое обследование, определение границ возможной ячейки и установление круга контактных лиц.

Специалисты отмечают: при возвращении из тропических стран следует внимательно следить за состоянием здоровья.

В случае появления симптомов, похожих на простуду, таких как повышенная температура, озноб, обильное потоотделение, головная боль, мышечная боль или общая слабость, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Напомним, несколько лет назад в Кировоградской области от тропической малярии скончался мужчина.

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