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Об этом сообщает Общественное Днепр, передает RegioNews.

У мальчика внезапно появилась характерная сыпь на ладонях, подошвах и в полости рта, поднялась температура тела, а также наблюдалась потеря аппетита. Врачи подтвердили, что это типичный набор симптомов, который в медицинской практике обозначают как синдром "рука-нога-рот".

Специалисты отмечают: наибольшее распространение вируса Коксаки наблюдается именно в летний период – в частности, в июле и августе. Заражение возможно как воздушно-капельным путём, так и при бытовом контакте. В группе риска – дети дошкольного возраста, особенно в условиях отдыха в детских лагерях или при несоблюдении санитарных норм.

На сегодняшний день специфического лечения от вируса не существует. Медицинская помощь направлена лишь на облегчение симптомов – снижение температуры, уменьшение боли и уход за пораженными участками кожи и слизистых.

Врачи призывают родителей внимательно следить за состоянием детей и соблюдать простые профилактические меры. В частности, регулярно мыть руки, не пользоваться общей посудой, избегать контакта с больными, а также выбирать для отдыха чистые водоемы, соответствующие санитарным нормам.

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