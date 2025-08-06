Кліщі атакують: новий випадок небезпечної хвороби на Волині

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Про це повідомив Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що захворів 23-річний чоловік, який кілька разів відпочивав у лісі в межах Заболоттівської громади. Укусу кліща він не помітив, однак у другій половині липня з'явилися характерні симптоми: гарячка, головний біль, втома та нудота.

Діагноз підтверджено лабораторно.

Чоловік госпіталізований, триває епідеміологічне спостереження за осередком.

Це вже другий випадок кліщового енцефаліту в області у 2025 році. Перший стався в селищі Ратне. Обидві території — в межах Ковельського району, який є ендемічним щодо цього захворювання ще з 1995 року.

Що варто знати про захворювання

Кліщовий енцефаліт — небезпечне вірусне захворювання, що уражає нервову систему й може призвести до інвалідності або смерті. Передається переважно через укуси іксодових кліщів, а також при їх розчавленні чи розчісуванні місця укусу.

Фахівці закликають дотримуватись профілактичних заходів:

користуватись репелентами;

носити світлий одяг із довгими рукавами;

уникати високої трави та кущів;

після прогулянок ретельно оглядати тіло;

у разі укусу – звертатись до медиків, не намагатися видалити кліща самостійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині та Львівщині зростає ризик захворювання на хворобу Лайма. Усе через активність іксодових кліщів, які є її переносниками.