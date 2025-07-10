Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге следователи объявили подозрение 22-летнему местному жителю, которого обвиняют в тяжком избиении собственного отца

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным полиции, между родственниками возник конфликт, во время которого молодой человек начал бить 48-летнего мужчину. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Инцидент произошел 6 июля в вечернее время. К правоохранителям поступило сообщение об избиении. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы Криворожского районного управления полиции. Злоумышленника задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уже 8 июля правоохранители сообщили нападавшему о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Суд избрал для мужчины меру пресечения - содержание под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина до смерти избил знакомого - 56-летний мужчина скончался в больнице.