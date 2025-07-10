фото: полиция Черкасской области

Подозреваемый был задержан менее чем через сутки после совершения преступления

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Золотоноше Черкасской области полицейские оперативно задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве женщины. По данным следствия, между подозреваемым и 40-летней жертвой возник конфликт. В ходе ссоры мужчина сначала нанес женщине телесные повреждения, а затем задушил ее.

После получения сообщения о преступлении оперативники уголовного розыска и специалисты уголовного анализа провели розыскные действия. Они установили личность предполагаемого злоумышленника, а также его местонахождение. Мужчину задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в изолятор временного содержания.

В настоящее время подозреваемому объявлено о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове осудили мужчину, который пытался убить женщину и ее 12-летнюю дочь.