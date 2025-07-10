Фото: полиция Днепропетровской области

Конфликт между соседями в многоэтажке в Марганце завершился смертельным ударом ножом

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Марганце, что в Днепропетровской области, полиция задержала 50-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего соседа. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Во время схватки один из них нанес оппоненту удар ножом в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным.

Инцидент произошел днем 8 июля на лестничной площадке жилого дома. На место трагедии прибыли сотрудники отделения полиции №1 Никопольского районного управления. Правоохранители изъяли орудие преступления и задержали подозреваемого согласно статье 208 УПК Украины.

Фото: полиция Днепропетровской области

На следующий день, 9 июля, задержанному объявили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мужчина убил жену, а после этого совершил самоубийство.