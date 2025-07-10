Фото: Нацполиция

В Запорожье врача спасали от ворвавшегося в кабинет с ножом пациента. Он вел себя агрессивно и крушил мебель

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в одной из больниц Днепровского района. 35-летний мужчина пришел в кабинет врача с ножом. Он закрыл дверь и нанес телесные повреждения медику.

Со временем правоохранителям сообщили, что пациент закрылся с врачом и угрожает ему физической расправой. Мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался нанести ему телесные повреждения.

Злоумышленник был задержан. Сейчас решаются вопросы квалификации преступления и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Днепре мужчина во время проведения плановых работ работниками коммунального предприятия один из жильцов дома, возмущенный шумом, вышел во двор и начал ссору с работниками. Впоследствии это переросло в драку и злоумышленник напал с ножом на одного из коммунальщиков.