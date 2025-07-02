В Одесской области комбайн столкнулся с легковушкой: погибла женщина

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Смертельная авария произошла ночью 29 июня в одном из сел Степановской общины Раздельнянского района. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, комбайн выехал на встречную полосу, где столкнулся жаткой с легковым автомобилем. Машиной управляла 70-летняя жительница Великомихайловской общины.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водительница легковушки, к сожалению, погибла", — говорится в сообщении.

За рулем комбайна находился 39-летний местный житель. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Житомирской области 38-летний водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фургоном Mercedes-Benz. В результате аварии водитель фургона погиб на месте.