17:14  01 июля
В Украине осталось рекордно мало школьников
16:25  01 июля
Появились новые детали убийства в Харьковском СИЗО
16:47  01 июля
Во Львове запустили связь 5G
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 02:35

В Одесской области комбайн столкнулся с легковушкой: погибла женщина

02 июля 2025, 02:35
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Смертельная авария произошла ночью 29 июня в одном из сел Степановской общины Раздельнянского района. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, комбайн выехал на встречную полосу, где столкнулся жаткой с легковым автомобилем. Машиной управляла 70-летняя жительница Великомихайловской общины.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водительница легковушки, к сожалению, погибла", — говорится в сообщении.

За рулем комбайна находился 39-летний местный житель. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Житомирской области 38-летний водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фургоном Mercedes-Benz. В результате аварии водитель фургона погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
смерть авто авария Одесская область комбайн смертельное ДТП
Смертельное ДТП в Черкасской области: женщина погибла, водитель госпитализирован
01 июля 2025, 12:25
На Буковине под колесами локомотива погиб мужчина
01 июля 2025, 06:45
В Черновцах грузовик насмерть сбил электровелосипедиста
01 июля 2025, 01:35
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Познакомился в интернете и набрал кредиты: в Днепре будут судить 17-летнего парня, который "обчистил" банковские счета женщины
02 июля 2025, 01:55
В Минобороны назвали потери российской армии с начала 2025 года
02 июля 2025, 01:25
В Ровенской области задержали водителя, устроившего "тайную поездку" уклонисту
02 июля 2025, 00:55
ВСУ ударили по пункту управления российской армии на Донетчине
02 июля 2025, 00:15
Бил стулом и душил: а в Житомирской области мужчина убил двух женщин
01 июля 2025, 22:55
Во Львовской области разоблачили миллионный наркобизнес
01 июля 2025, 22:10
Президент Зеленский назвал причину гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады
01 июля 2025, 21:55
В Харьковской области волонтер получил три года условно за то, что помогал мужчинам выехать за границу
01 июля 2025, 21:27
В Запорожье патрульные помогли спасти хищную птичку
01 июля 2025, 20:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »