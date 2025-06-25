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25 июня 2025, 07:10

Трагедия на железной дороге: на Хмельнитчине 12-летний мальчик разбился насмерть на мопеде

25 июня 2025, 07:10
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла 23 июня на железнодорожной перегоне "Скибнево - Ярмолинцы" вблизи села Шевченково Хмельницкого района. Ребенок скончался на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Предварительно известно, что около 14:00 12-летний юноша пересекал путь по нерегулируемому железнодорожному переезду на мопеде Suzuki и столкнулся с дрезиной.

"От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Дрезиной управлял 39-летний хмельнитчанин. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического ДТП.

Напомним, в городе Гнивань Винницкого района 13-летний подростка ударило током на крыше грузового вагона.

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