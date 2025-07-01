В Черновцах грузовик насмерть сбил электровелосипедиста
Смертельное ДТП произошло в субботу 28 июня на улице Хотинской в Черновцах
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области, передает RegioNews.
По данным следствия, грузовик Volvo с прицепом наехал на 60-летнего черновчанина, который двигался на электровелосипеде.
"В результате наезда мужчина получил травмы и погиб на месте ДТП", - говорится в сообщении.
За рулем грузовика находился 60-летний житель Закарпатской области. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Хмельницкой области 12-летний мальчик разбился насмерть на мопеде.
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