В Черновцах грузовик насмерть сбил электровелосипедиста

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Смертельное ДТП произошло в субботу 28 июня на улице Хотинской в Черновцах

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, грузовик Volvo с прицепом наехал на 60-летнего черновчанина, который двигался на электровелосипеде.

"В результате наезда мужчина получил травмы и погиб на месте ДТП", - говорится в сообщении.

За рулем грузовика находился 60-летний житель Закарпатской области. В настоящее время продолжаются следственные действия.