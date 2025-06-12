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12 июня 2025, 20:39

На Волыни отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистов

12 июня 2025, 20:39
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Фото: Госпогранслужба
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На Волыни задержали отца и сына, пытавшихся вывезти за границу мужчин. За услугу они взяли 16 тысяч долларов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Пограничники на Волыни разоблачили организаторов схемы незаконной переправки лиц через границу. Нарушителями оказались 47-летний житель Тернопольщины и его 25-летний сын. Они предлагали "помощь" в выезде из Украины в Польшу. Свои "услуги" они оценили в 15 тысяч долларов.

Известно, что в "семейный бизнес" они пытались привлечь пограничники. Однако стражи порядка задержали злоумышленников, когда они пытались вывезти за границу своих "клиентов", заплативших за это 16 тысяч гривен.

"Следовательно-оперативные мероприятия проводились оперативниками внутренней и собственной безопасности совместно с полицией и прокуратурой. Всем организаторам и участникам схемы незаконной переправки сообщено о подозрении, продолжается расследование и решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорят в пограничной службе.

Напомним, ранее на Буковине медиков разоблачили на продаже фиктивных справок. С такими подлогами военнообязанные мужчины могли уехать за границу.

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