Пограничники Львовской области получили техники почти на 9 млн грн

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Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда получили усиление более чем на 8,5 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

"7 пограничный Карпатский отряд существенно усилил свои оперативные возможности благодаря новой партии техники, переданной в рамках благотворительной поддержки. Общая стоимость полученного имущества превышает 8,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Пограничники получили баги, мотоциклы и внедорожник.

Ранее пограничники Львовщины получили дроны и оборудование более чем на миллион гривен.