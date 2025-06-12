Фото: Держприкордонслужба

На Волині затримали батька та сина, які намагались вивезти за кордон чоловіків. За послугу вони взяли 16 тисяч доларів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Прикордонники на Волині викрили організаторів схеми незаконного переправлення осіб через кордон. Порушниками виявились 47-річний житель Тернопільщини та його 25-річний син. Вони пропонували "допомогу" у виїзді з України до Польщі. Свої "послуги" вони оцінили в 15 тисяч доларів.

Відомо, що до "сімейного бізнесу" вони намагались залучити прикордонники. Проте правоохоронці затримали зловмисників, коли вони намагались вивезти за кордон своїх "клієнтів", які заплатили за це 16 тисяч гривень.

"Слідчо-оперативні заходи проводили оперативники внутрішньої та власної безпеки спільно з поліцією та прокуратурою. Усім організатором та учасникам схеми незаконного переправлення повідомлено про підозру, триває розслідування та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу", - кажуть в прикордонній службі.

Нагадаємо, раніше на Буковині медиків викрили на продажі фіктивних довідок. З такими підробками військовозобов'язані чоловіки могли виїхати за кордон.