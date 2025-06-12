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12 июня 2025, 14:45

От 7 до 20 тысяч долларов: задержаны восемь организаторов незаконного выезда мужчин за границу

12 июня 2025, 14:45
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В трех областях Украины полиция задержала участников преступной схемы, переправлявших мужчин призывного возраста за границу за большие суммы

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители задержали восемь человек, которые организовывали незаконный выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины. Участники схемы обещали пересечение границы с Румынией или республикой Беларусь. Стоимость таких услуг составляла от 7 до 20 тысяч долларов США.

В ходе одного из эпизодов организаторы пытались дать взятку пограничникам. Однако их действия были разоблачены, и злоумышленников задержали. Операция по задержанию проходила одновременно в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Следствие выяснило, что задержанные действовали как отлаженная группа. Они имели четко распределенные роли: одни вербовали клиентов, другие отвечали за логистику, а также подделку документов или другие способы незаконного пересечения границы.

Все фигуранты получили подозрения. Им грозит до 9 лет лишения свободы. Расследование продолжается, полиция проверяет связи задержанных и возможную причастность к другим подобным эпизодам.

Ранее сообщалось, что пограничники напомнили о правилах поездки за границу с детьми.

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