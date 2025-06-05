На Волыни пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку
В районе Ковеля произошла трагедия: поезд смертельно травмировал женщину. Полиция начала расследование в рамках уголовного производства
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что трагический инцидент произошел 3 июня в поселке Голобы Ковельского района Волынской области.
По предварительным данным женщина переходила железнодорожные пути в момент, когда шлагбаум был опущен, а также работала звуковая и световая сигнализация. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.
Полиция открыла уголовное производство.
Продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Напомним, в начале мая на Житомирщине грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
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