На Киевщине в результате взрыва гранаты пострадали три человека

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В городе Сквира Киевской области в результате взрыва гранаты пострадали три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

Вечером 4 июня в полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв.

В результате взрыва, вероятно гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Мужчина, причастный к взрыву, был задержан на месте происшествия.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля.