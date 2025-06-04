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04 июня 2025, 08:03

На Львовщине женщина пыталась прыгнуть с моста: ее спасли

04 июня 2025, 08:03
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фото: из открытых источников
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В ночь на 3 июня в Стрыйской общине инспекторы полиции предотвратили самоубийство женщины, которая находилась на перилах железнодорожного моста и угрожала прыгнуть вниз

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что об инциденте правоохранители узнали во время патрулирования.

Больше часа полицейские вели с женщиной диалог, пытаясь ее успокоить и отказать от рокового шага. В конце концов им удалось уговорить ее сойти с моста и передать врачам.

Женщина – мать четырех детей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В полиции отмечают, если вы видите человека, который ведет себя нестабильно или намерен совершить самоубийство — не медлите, сразу звоните по телефону на 102.

Напомним, 24 мая во время атаки на Киев 22-летний парень пытался совершить самоубийство в укрытии.

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