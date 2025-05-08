Скандал в психбольнице на Волыни: заведующего подозревают в коррупции

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В Волынской областной психиатрической больнице в селе Липины правоохранители разоблачили врача, причастного к коррупционному преступлению. По предварительной информации, речь идет о возможной помощи военнообязанным в уклонении от мобилизации

Об этом пишет ВолыньPost со ссылкой на телеграмм-канала "Чрезвычайные новости Волыни", передает RegioNews.

По данным СМИ, задержан заведующий одного из отделений больницы Павел Рыхловский. Его задержали 7 мая, в то время в медучреждении также продолжались следственные действия.

Информацию о расследовании подтвердили в пресс-службе Управления стратегических расследований в Волынской области.

Уточнений относительно деталей производства пока не дают, но обещают сообщить дополнительную информацию позже.

Расследование продолжается. Если вину медика докажут, ему может угрожать уголовная ответственность.

Напомним, на Ровенщине врач, обещавший помочь в оформлении инвалидности, предстанет перед судом за получение взятки.

Ранее сообщалось, что в столице будут судить заместитель руководителя медучреждения. Она потребовала с ветерана деньги за подтверждение его инвалидности.