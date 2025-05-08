05:05  08 мая
Оставили младенца на улице в сумке: родителям из Киевщины грозит до 3 лет заключения
03:10  08 мая
На Житомирщине задержали беглеца, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку
09:05  08 мая
Россияне за сутки убили 8 гражданских в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
08 мая 2025, 08:53

Скандал в психбольнице на Волыни: заведующего подозревают в коррупции

08 мая 2025, 08:53
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Волынской областной психиатрической больнице в селе Липины правоохранители разоблачили врача, причастного к коррупционному преступлению. По предварительной информации, речь идет о возможной помощи военнообязанным в уклонении от мобилизации

Об этом пишет ВолыньPost со ссылкой на телеграмм-канала "Чрезвычайные новости Волыни", передает RegioNews.

По данным СМИ, задержан заведующий одного из отделений больницы Павел Рыхловский. Его задержали 7 мая, в то время в медучреждении также продолжались следственные действия.

Информацию о расследовании подтвердили в пресс-службе Управления стратегических расследований в Волынской области.

Уточнений относительно деталей производства пока не дают, но обещают сообщить дополнительную информацию позже.

Расследование продолжается. Если вину медика докажут, ему может угрожать уголовная ответственность.

Напомним, на Ровенщине врач, обещавший помочь в оформлении инвалидности, предстанет перед судом за получение взятки.

Ранее сообщалось, что в столице будут судить заместитель руководителя медучреждения. Она потребовала с ветерана деньги за подтверждение его инвалидности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка расследование полиция Волынская область Врач мобилизация
За взятку полицейскому жителю Тернопольщины грозит до 4 лет лишения свободы
07 мая 2025, 19:21
Попытка побега из ТЦК в Хмельницком: мужчина выпрыгнул из окна
07 мая 2025, 15:05
Вызывающий грабеж в центре Дрогобыча: полиция задержала нападающих
07 мая 2025, 14:12
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб
08 мая 2025, 09:51
РФ нанесла авиаудара по Константиновке: 12 раненых, один человек под завалами
08 мая 2025, 09:35
Россияне за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины
08 мая 2025, 09:33
СБУ ужесточает меры безопасности в Сумах: что нужно знать гражданам
08 мая 2025, 09:29
Россияне за сутки убили 8 гражданских в Донецкой области
08 мая 2025, 09:05
За прошедшие сутки зафиксировано почти 200 боевых столкновений
08 мая 2025, 08:49
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 8 мая
08 мая 2025, 08:30
Семейный бизнес: на Черниговщине задержали наркоторговцев
08 мая 2025, 08:22
В Ровно на детской площадке искали взрывчатку, а нашли игрушки
08 мая 2025, 07:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »