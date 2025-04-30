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30 апреля 2025, 23:55

В Киеве заместитель руководителя медучреждения требовала взятку с раненого военного

30 апреля 2025, 23:55
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Иллюстративное фото
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В столице будут судить заместитель руководителя медучреждения. Она требовала с ветерана деньги за подтверждение его инвалидности

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, требовавшей взятку от военного для подтверждения группы инвалидности. Речь идет о заместительнице руководителя киевского медицинского учреждения.

По данным следствия, чиновница требовала у 39-летнего военного деньги за продление II группы инвалидности. Мужчина во время несения службы получил более 28 ранений и уже имел группу инвалидности, однако пришло время ее подтверждать. Однако женщина потребовала за это 5 тысяч долларов США.

За эти деньги она обещала выдать направление на прохождение медосмотра и решить вопрос с членами комиссии по принятию решения о подтверждении инвалидности. В случае отказа, как он уверял, болезней и ранений военнослужащего будет недостаточно для получения группы инвалидности. Ветеран обратился к стражам порядка. Теперь чиновница предстанет перед судом.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили медиков, которые делали фейковые справки для военнообязанных. С этими документами граждане могли незаконно уехать за границу. Свои услуги медики оценили в 5,5 тысячи долларов.

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